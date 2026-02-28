Sanremo 2026 il fuorionda di Carlo Conti diventa virale | Che figura che figura…

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, un imprevisto tecnico ha coinvolto il superospite Alicia Keys e Eros Ramazzotti, costringendo il conduttore Carlo Conti a intervenire in diretta per risolvere la situazione. Nel corso dell’evento, un fuorionda di Conti con un’espressione di sorpresa è diventato virale sui social. La serata si è conclusa con l’intervento tempestivo degli organizzatori.

Durante la performance di “L’Aurora“, brano che ha visto la straordinaria collaborazione tra i due artisti, un problema tecnico ha interrotto l’esibizione poco dopo le prime note. Alicia Keys, seduta al pianoforte, ha subito fatto notare il disguido dichiarando: “Stop, stop. Non riesco a sentire in cuffia”. Il pubblico in sala ha subito avvertito il disagio, ma la situazione è stata gestita con grande professionalità. Nel momento in cui i tecnici cercavano di risolvere il problema, Carlo Conti ha prontamente deciso di anticipare una pausa pubblicitaria per consentire alla squadra tecnica di intervenire senza interruzioni. In quei minuti di pausa, l’attenzione si è spostata sul palco, dove Eros Ramazzotti, sempre con il suo stile ironico e disinvolto, ha intrattenuto il pubblico con battute spontanee. 🔗 Leggi su Tpi.it

