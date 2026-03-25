Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro della nazionale belga e è rientrato in Italia. Il club di appartenenza ha reso noto il suo ritiro dalle prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico, in preparazione ai mondiali estivi in America. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del Napoli.

Romelu Lukau lascia il ritiro della nazionale belga e rientra in Italia. L'attaccate non prenderà parte alle prossime amichevoli che la sua rappresentativa disputerà contro Stati Uniti e Messico in preparazione dei mondiali estivi americani. Il calciatore - spiega in una nota ufficiale il club azzurro - rientrerà a Napoli “per ottimizzare la propria condizione fisica”. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Conte: "In questi 7 mesi abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Importante vincere prima della sosta" Conte: "In questi 7 mesi abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Importante vincere prima della sosta" Ciro Ferrara sull'esclusione dal murales di Jorit: "Mentirei se dicessi che non mi è dispiaciuto, ma conosco il motivo reale" 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga: il comunicato ufficiale del Napoli

Articoli correlati

Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga e rientra a NapoliRomelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha deciso di non prendere parte alle amichevoli con la sua nazionale negli Stati Uniti e rientra a Napoli.

Leggi anche: Infortunio Lukaku: il belga lascia la Nazionale. Scatta l’allarme in vista di Napoli Milan, le sue condizioni e i possibili tempi di recupero

Tutti gli aggiornamenti su Lukaku lascia

Temi più discussi: Serie A: Lukaku lascia il ritiro del Belgio per tornare a Napoli; Lukaku lascia il ritiro del Belgio e rientra a Napoli: il motivo; Lukaku lascia il ritiro del Belgio: nessun infortunio, la scelta per il Napoli; Napoli, Lukaku lascia il ritiro del Belgio per ritrovare la condizione.

Napoli, Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna in città per lavorare a Castel VolturnoNessun allarme rosso, nessun peggioramento. Ma Lukaku è travolto da una tempesta emotiva: ha deciso che non è il caso di partire in queste ore per gli Stati Uniti con il Belgio, ... ilmattino.it

Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per allenarsiForzAzzurri.net - Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per allenarsi Romelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e ... forzazzurri.net

Romelu #Lukaku non prenderà parte alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico con il Belgio Il centravanti azzurro, dopo aver raggiunto il ritiro, ha lasciato il gruppo guidato da Rudi Garcia: potrebbe saltare il #Milan secondo quanto riporta il #CorriereDell - facebook.com facebook

#Lukaku lascia @BelRedDevils e torna a #Napoli: vuole essere al meglio per battere il @ACMilan "Big Rom" ha già abbandonato il ritiro del #Belgio: non prenderà parte alle amichevoli contro USA e Messico che la selezione di Rudi #Garcia disputerà x.com