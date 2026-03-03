Inchiesta Codice Interno la Procura di Bari chiede archiviazione per Anita Maurodinoia

La Procura di Bari ha richiesto l'archiviazione per Anita Maurodinoia nell'ambito dell'inchiesta ‘Codice Interno’, che riguarda un presunto scambio elettorale politico-mafioso. La richiesta è stata presentata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. L'indagine si concentrava su accuse legate a rapporti tra politica e organizzazioni criminali. La decisione finale sulla chiusura del procedimento sarà presa dal giudice.

Le indagini della Dda riguardavano un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le Elezioni comunali di Bari del 2019 La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha chiesto l'archiviazione per Anita Maurodinoia nell'ambito dell'inchiesta ‘Codice Interno’, su un presunto scambio elettorale politico-mafioso. Lo riporta l'Ansa. Le indagini della Squadra Mobile, che nel febbraio 2024 portarono all'esecuzione di 130 arresti, hanno portato a oltre 100 condanne nell'ambito di un procedimento con rito abbreviato. L'ex assessora regionale pugliese ai trasporti era indagata ma gli approfondimenti non hanno portato a ulteriori elementi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Inchiesta sulla diga foranea, la procura europea chiede l'archiviazioneLa gara per la nuova diga foranea del porto di Genova non avrebbe rispettato i principi della concorrenza, ma le norme speciali introdotte dopo il...

Inchiesta 'Codice Interno', Procura generale e Comune contro il reintegro in servizio di due vigilesseLa Procura generale presso la Corte d'appello di Bari, ravvisando l'interesse pubblico, ha deciso di affiancare il Comune di Bari nella causa...

Tutto quello che riguarda Inchiesta Codice Interno

Temi più discussi: Bari tra caos movida e allarme sicurezza, il comandante della polizia locale Palumbo: Noi insultati sui social, ma siamo pochi; Caso Almasri, avviso di fine inchiesta a Giusi Bartolozzi; BASSANO DEL GRAPPA | ULSS 7, LETTERA ANONIMA AI SINDACI: INCHIESTA; Agevolazioni per pensionati, invalidi e studenti: ok del Comune al piano per il trasporto pubblico locale.

Codice interno: chiesta l'archiviazione per Anita MaurodinoiaL'ex assessora regionale ai trasporti era indagata nell'inchiesta sulla presunta compravendita di voti dalla malavita per le elezioni amministrative di Bari del 2019 ... rainews.it

Codice Interno, assolto maresciallo della Finanza: «Cretì non era la talpa che avvisò Olivieri»Il sottufficiale era spuntato nelle intercettazioni dell'inchiesta su mafia e politica a Bari. La Procura aveva chiesto la condanna a un anno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Telesveva. . Mafia e politica a Bari, chiesta l’archiviazione per l’ex assessora regionale Anita Maurodinoia: era indagata nell’inchiesta “Codice Interno” #bari #cronaca #inchiesta #codiceinterno - facebook.com facebook