Codice Interno | Bari chiede archiviazione per l’ex assessore

La Procura di Bari ha richiesto l’archiviazione del procedimento contro Anita Maurodinoia nel contesto dell’inchiesta chiamata Codice Interno. La richiesta di archiviazione riguarda specificamente l’ex assessore e si riferisce a un procedimento avviato in precedenza. La decisione ora è al giudice e non sono stati resi pubblici altri dettagli sul caso.

La Procura di Bari ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di Anita Maurodinoia nell’ambito dell’inchiesta denominata Codice Interno. Questa richiesta arriva dopo che gli approfondimenti delle indagini della Squadra Mobile non hanno fornito nuovi elementi per procedere contro l’ex assessora regionale ai trasporti. La decisione è stata presa dai pm Fabio Buquicchio e Marco D’Agostino, coordinatori dell’indagine che ha già portato a oltre cento condanne in un rito abbreviato. L’esito finale spetta ora al giudice per le indagini preliminari, il quale dovrà valutare se accogliere la proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. Mentre il destino processuale di Maurodinoia resta sospeso in attesa di questa decisione, l’inchiesta ha già prodotto risultati concreti su altri fronti, con 130 arresti eseguiti nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Inchiesta Codice Interno, la Procura di Bari chiede archiviazione per Anita MaurodinoiaLe indagini della Dda riguardavano un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le Elezioni comunali di Bari del 2019 La Direzione...

