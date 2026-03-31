A metà aprile, le temperature durante il giorno possono variare anche di oltre 10 gradi tra mattina e pomeriggio. Questa differenza influisce sulla scelta dell'abbigliamento per chi si dedica al ciclismo, richiedendo soluzioni versatili in grado di adattarsi a condizioni diverse. La variazione climatica di questa stagione rende fondamentale conoscere quale abbigliamento utilizzare per affrontare al meglio ogni ora di pedalata.

La primavera, ma il mese di aprile in particolare, è il mese più difficile da interpretare per un ciclista. La necessità di allenarsi e di non saltare una singola seduta si scontra con un meteo spesso variabile, e soprattutto caratterizzato da una grande escursione tra le ore più calde e quelle più fredde. E’ tutt’altro che raro partire al mattino con temperature ben al di sotto dei 10 gradi, e tornare a casa con il termometro intorno a quota 20 all’ora di pranzo. Oltre 10 gradi di scarto, anche 15, che vanno fronteggiati efficacemente. Vediamo per la parte superiore del corpo come adeguarci. Dimentichiamo i professionisti, che per le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ciclismo ad aprile: l'abbigliamento perfetto per ogni temperatura

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