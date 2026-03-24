Con l’arrivo della primavera, le variazioni di temperatura rendono difficile scegliere cosa indossare. La strategia del layering permette di adattarsi facilmente ai cambi di clima, offrendo molteplici possibilità di combinazioni. Questa tecnica diventa un modo pratico e creativo per affrontare giornate con sole, vento o improvvisi cali di temperatura, rendendo più semplice variare il proprio stile senza rinunciare alla comodità.

C apire come vestirsi a strati in maniera originale è la vera sfida della primavera: temperature ballerine, sole improvviso e vento inaspettato mettono alla prova anche i guardaroba più organizzati. Eppure, è proprio in questa stagione che il layering diventa un’arte. Non più solo una soluzione pratica, ma un’occasione per sperimentare, mixare e raccontare il proprio stile attraverso sovrapposizioni studiate ma leggere. La parola d’ordine? Equilibrio tra funzionalità ed estetica. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Lupetto, camicia e cardigan bon ton Il look a strati composto dal cardigan bon ton, dalla camicia e dal lupetto risulta molto sofisticato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il layering diventa creativo: 5 combinazioni versatili per affrontare ogni cambio di temperatura

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