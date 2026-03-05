Mps i 20 nomi per il nuovo cda

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato la lista di 20 candidati per il rinnovo del board. Questi nomi saranno presentati all’assemblea dei soci il 15 aprile. La scelta dei 20 membri rappresenta il risultato di un processo di selezione interno, che ha portato alla definizione della rosa definitiva dei candidati.

Corrado Passera, Fabrizio Palermo e Carlo Vivaldi in lizza per l'incarico di amministratore delegato al posto di Luigi Lovaglio. Nicola Maione confermato alla presidenza. Il board di Monte dei Paschi di Siena ha dato il via libera alla lista dei 20 nomi per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che il 15 aprile verranno sottoposti all'assemblea dei soci. Com'è noto, della lista non fa parte il ceo uscente Luigi Lovaglio, indagato per azione di concerto assieme ai primi azionisti Caltagirone e Delfin (finanziaria della famiglia Del Vecchio) nella scalata a Mediobanca. Corrado Passera, Fabrizio Palermo e Carlo Vivaldi sono stati indicati come possibile nuovo amministratore delegato al suo posto.