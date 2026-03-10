Mps-Mediobanca avanti con la fusione | via libera dei Cda alla nascita di un nuovo polo bancario

I consigli di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno dato il via libera alla fusione tra le due banche, approvando il progetto di incorporazione di Piazzetta Cuccia nell’istituto senese. La decisione segna un passo importante nella collaborazione tra le due istituzioni finanziarie, che ora procederanno con le procedure necessarie per realizzare l’operazione.

I consigli di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia nell’istituto senese. Il concambio, si legge in una nota, è stato fissato in 2,45 azioni di Mps per ogni titolo dell’istituto milanese. Ora che è arrivato il via libera dei Cda, il progetto di fusione sarà sottoposto all’approvazione delle assemblee straordinarie degli azionisti di entrambi gli istituti. Si prevede che la fusione divenga efficace entro la fine del 2026. A Piazza Affari, i titoli delle due banche – sotto pressione dopo la presentazione del piano industriale e l’esclusione dell’ad Luigi Lovaglio della lista del cda – hanno rimbalzato assieme a tutto il listino, in scia alle speranze di un conflitto di breve durata tra Stati Uniti, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Open.online

