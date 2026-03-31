Federica Pellegrini ha ricevuto accuse riguardo alla sua decisione di sottoporsi a un parto cesareo. La nuotatrice ha risposto a queste critiche, che si sono concentrate sulla sua scelta medica. Le polemiche sono state diffuse sui social e sui media, generando discussioni sulla libertà di decidere il metodo di parto. La questione ha scatenato anche riferimenti religiosi e culturali sulla sofferenza legata al parto.

“Partorirai con dolore”, c’è scritto nella Genesi della Bibbia a proposito della punizione inflitta a Eva per avere disobbedito alla divinità mangiando la mela. E pare che, nel 2026, ci sia chi ritiene che le donne debbano mettere al mondo i figli ancora “con dolore” come testimonia quanto successo a Federica Pellegrini, criticata perché per il suo secondo parto sa già di dovere affrontare un cesareo. Che poi è tutt’altro che una passeggiata, visto che si tratta comunque di un intervento chirurgico addominale che, pur essendo sicuro, comporta conseguenze maggiori rispetto al parto naturale, tra cui un recupero più lento (circa 6 settimane), dolore post-operatorio, rischio di infezioni della ferita, emorragie e possibili aderenze pelviche. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Federica Pellegrini e le assurde accuse per avere “scelto” il parto cesareo. La replica della Divina

Articoli correlati

Federica Pellegrini, travolta dalle critiche per il parto cesareo: le polemiche e la replica(Adnkronos) – Federica Pellegrini travolta dalle critiche dopo aver condiviso una foto sui social in vista della nascita della sua seconda figlia.

Federica Pellegrini verso il secondo parto: “Stavolta cesareo programmato”Federica Pellegrini è ormai prossima al secondo parto; la bambina dovrebbe nascere verso aprile, e l’ex nuotatrice, decisa a non ripetere...

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Federica Pellegrini: Mangiavo tanto, poi vomitavo tutto e così pensavo di poter mantenere una struttura d’atleta. Non era così: se non sei sereno non nuoti, non produci; L'ultima cena prima del parto cesareo, Federica Pellegrini travolta dalle critiche sui social. Cosa è successo; Federica Pellegrini, l'ecografia con la figlia: Chissà se hai capito; Federica Pellegrini pronta per diventare mamma bis, il pensiero a Matilde: Chissà se ha capito.

Federica PellegriniManca poco alla nascita della seconda figlia di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta e l'ex nuotatrice si è lasciata andare a un sfogo che le è però costato caro ... ilgiornale.it

“Se non volevi questa figlia...”. È bufera su Federica Pellegrini dopo la sua confessione - facebook.com facebook