Il canto del cigno di Sarajevo | Dzeko vuole chiudere con il Mondiale

Un attaccante di alto livello, dopo aver concluso un periodo difficile alla Fiorentina, ha ritrovato forma e fiducia giocando con lo Schalke 04. Ora, con il suo nazional team, ha annunciato l'intenzione di chiudere la carriera internazionale dopo il prossimo Mondiale, considerato come il suo ultimo torneo in nazionale.

Un attaccante e un campione straordinario, allo Schalke 04 ha riscattato i brutti mesi alla Fiorentina. Decisivo col Galles, ora ha nel mirino l’Italia di Gattuso Con Higuain è stato il centravanti più forte e bello da vedere che abbiamo avuto in Serie A negli ultimi quindici anni. Edin Dzeko e la sua voglia di Mondiale sono tra le cose che deve più temere l’ Italia di Gattuso. Il canto del cigno in Germania, dove tutto ebbe inizio: Dzeko vuole chiudere con il Mondiale (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il cigno di Sarajevo è capitano e leader di un gruppo pronto a dare battaglia nel catino di Zenica per guadagnarsi un posto in paradiso. 73 gol... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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