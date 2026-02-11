Megadeth il canto del cigno di Dave Mustaine non può lasciare indifferenti

Da ilfattoquotidiano.it 11 feb 2026

L’ultima fatica dei Megadeth segna forse l’addio di Dave Mustaine. Appena uscito, il disco viene analizzato con attenzione, tra entusiasmo e nostalgia. La band non smette di sorprendere, anche se questa potrebbe essere la sua ultima avventura discografica. Gli appassionati si preparano a vivere ogni nota, consapevoli che si tratta di un momento speciale.

Come per ogni nuova uscita dei Megadeth, non riesco a non prendermi tutto il tempo necessario per ascoltare — e riascoltare — ogni sfaccettatura del genio di questa band. In questo caso, diciassette giorni sono bastati al sottoscritto per farsi un’idea più che definitiva sul loro ultimo (in tutti i sensi) lavoro omonimo, dato alle stampe lo scorso 23 gennaio su TradecraftBLKIIBLK (etichetta, quest’ultima, lanciata appena un mese fa dal gruppo italiano Frontiers Music). Le aspettative — altissime, come sempre per un album che arriva a coronamento di oltre quarant’anni di onorata carriera — trovano, lo dico subito, una corrispondenza solo parziale nell’effettiva resa di un disco indubbiamente più che buono, ma complessivamente meno convincente dei due precedenti The Sick, The Dying. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

