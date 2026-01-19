Birraio dell’Anno 2025 | il podio è tutto lombardo Agostino Arioli del Birrificio Italiano si prende il primo premio

Il titolo di Birraio dell’Anno 2025 è stato conquistato da Agostino Arioli del Birrificio Italiano, che si è distinto nel riconoscimento organizzato da Fermento Birra. La competizione, dedicata ai migliori produttori di birra artigianale italiana, ha premiato principalmente realtà lombarde, confermando l’eccellenza della regione nel settore. L’evento si è svolto a Limido Comasco, sottolineando l’importanza della tradizione brassicola locale.

Limido Comasco, 19 gennaio 2026 – Dominio lombardo nel premio "Birraio dell'anno", la manifestazione organizzata da Fermento Birra che intende offrire un riconoscimento al miglior produttore di birra artigianale italiana. La Top 20 è stata svelata a Firenze, frutto delle preferenze di 50 esponenti del settore (i migliori 50 dell'ultima edizione) e di 100 esperti fra giornalisti, degustatori ed esperti. All'evento, tenutosi al teatro Cartiere Carrara, hanno partecipato centinaia di appassionati fra degustazioni e seminari dedicati alla birra. Il podio è tutto appannaggio di realtà lombarde.

