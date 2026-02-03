Stadio del Nuoto nuova gara per la gestione | il Comune aumenta il contributo annuo

Il Comune di Bari decide di affidare la gestione dello Stadio del Nuoto a un gestore esterno. Il sindaco Vito Leccese ha firmato la proposta di delibera che sarà discussa presto in Consiglio comunale. La scelta prevede un contratto di dieci anni e un aumento del contributo annuo da parte dell’amministrazione. Ora si attende il voto dei consiglieri per ufficializzare la nuova gestione dell’impianto.

Verrà bandita una nuova gara dopo quella andata deserta nel 2025: rivisto il piano economico per rendere più attrattiva la concessione con un contributo di 95mila euro più Iva Il Comune di Bari prova a rilanciare la gestione dello Stadio del Nuoto. Il sindaco Vito Leccese ha firmato la proposta di delibera che sarà portata in Consiglio comunale per l'esternalizzazione della gestione dell'impianto natatorio per una durata di dieci anni. La precedente gara, pubblicata ad aprile 2025, era andata deserta e da allora la struttura è gestita in proroga dai precedenti concessionari. Da qui la necessità di rivedere il modello di affidamento, aggiornando il piano economico-finanziario e le condizioni contrattuali per rendere più appetibile la concessione per gli operatori del settore.

