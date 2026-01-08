Piscine prorogata gestione Bocciodromi | c’è il bando

L’anno in corso segna un momento importante per la gestione degli impianti sportivi della città. Con la proroga delle piscine e l’apertura del bando per i bocciodromi, si apre una fase di rinnovamento e riqualificazione. Questi interventi sono fondamentali per garantire servizi efficienti e sostenibili, in vista delle prossime scadenze dei contratti e delle future opportunità di gestione.

L'anno che si è appena aperto sarà cruciale per la città, e non solo per le elezioni amministrative che si terranno in primavera: sul piano sportivo, sono molteplici gli impianti che andranno a gara nei prossimi mesi, considerando la scadenza dei precedenti bandi ormai imminente. Per il rugby dovrebbe andare a gara nei mesi prossimi la gestione del Chersoni di Iolo e del Montano del viale Galilei. Al pari del campo sportivo di Santa Lucia e soprattutto delle piscine: in questi due casi, sono state prorogate le attuali gestioni affidate a CSL Prato Social Club e Cgfs, fino a nuova gara. Ma la prima mossa concreta riguarda i bocciodromi: il Comune di Prato, nei giorni scorsi, ha infatti pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione dei bocciodromi "Mezzana", "I Ciliani", "Il Guado", "Soccorso", "San Paolo", "Galilei 1" e "Galilei 2".

Gestione impianti sportivi: prorogata la piscina - Con le dimissioni del sindaco Pirani sono rimaste sul tavolo numerose questioni riguardanti le gare d’appalto: intanto si va avanti così fino a luglio Il commissario prefettizio alla guida del Comune ... ilrestodelcarlino.it

Piscina Itis, prorogata la gestione fino alla fine dell’anno scolastico al Cnl: presentato un progetto di riqualificazione - La Provincia valuta la proposta di adeguamento dell'infrastruttura per procedere poi ad un eventuale affidamento diretto della gestione ... luccaindiretta.it

Sacchi: in tre anni e mezzo fatto ciò che gli altri non erano mai riusciti a fare "La struttura di viale Don Bosco sarà prorogata fino al mese di luglio". - facebook.com facebook

