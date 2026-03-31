Il 4 aprile gloria o distruzione per la cometa C 2026 A1 MAPS | visibile a occhio nudo se sopravvive al Sole

Il 4 aprile la cometa C2026 A1 (MAPS) attraverserà il punto più vicino al Sole, il perielio, a una distanza che potrebbe determinarne la sopravvivenza o la sua distruzione. Se resiste, potrebbe diventare visibile a occhio nudo, offrendo uno spettacolo nel cielo, altrimenti rischia di disintegrarsi durante il passaggio ravvicinato.

Il 4 aprile la cometa C2026 A1 (MAPS) raggiungerà il perielio, la distanza minima dal Sole, un "bacio" che potrebbe disintegrarla o farle conquistare la gloria eterna. L'astro chiomato, infatti, potrebbe illuminarsi a tal punto da essere visibile a occhio nudo nei giorni seguenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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