La cometa più bella del 2026 è C 2025 R3 PANSTARS | quando sarà visibile a occhio nudo

Nel 2026, la cometa C/2025 R3 (PANSTARS) si distinguerà come l’unico corpo celeste visibile a occhio nudo, secondo le previsioni degli esperti. Sebbene il cielo offra poche sorprese in quell’anno, questa cometa rappresenta un’occasione per osservare un fenomeno astronomico interessante senza l’ausilio di strumenti. La sua visibilità potrà offrire agli appassionati un momento di osservazione semplice e accessibile.

