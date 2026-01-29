Niscemi Musumeci riferirà alla Camera

Mercoledì 4 febbraio, Nello Musumeci si presenterà alla Camera per spiegare cosa è successo a Niscemi. Il ministro della Protezione civile riferirà sui dettagli del disastro che ha colpito la cittadina siciliana. La riunione è stata convocata per fare chiarezza sui danni e le responsabilità dell’incidente.

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci riferirà alla Camera sul disastro di Niscemi mercoledì 4 febbraio. Le opposizioni chiedono però che a intervenire sia direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Niscemi, Musumeci riferirà alla Camera Approfondimenti su Niscemi Musumeci Piantedosi riferirà alla Camera su Ice Il ministro dell'Interno Piantedosi illustrerà alla Camera, mercoledì 4 febbraio, la presenza di agenti dell'Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, offrendo un aggiornamento sulla loro attività e ruolo in occasione dell'evento sportivo internazionale. Frana di Niscemi, il ministro Musumeci: “Stop ai mutui e ammortizzatori per le aziende. Altre misure già alla firma e in Cdm”. Il ministro Nello Musumeci annuncia che le aziende colpite dalla frana di Niscemi non dovranno più pagare mutui e altri debiti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Niscemi, Musumeci riferirà alla Camera Ultime notizie su Niscemi Musumeci Argomenti discussi: A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; La Passione di Niscemi. Frana dal 1790, Musumeci e Schifani gli ultimi a non fare nulla; Maltempo, Musumeci: A Niscemi una tragedia annunciata; Frana continua a inghiottire Niscemi, mille sfollati. Sindaco: Situazione drammatica - Geagency. Niscemi, Musumeci accusa: La frana del 1997 è stata sottovalutata. Bonelli lo attacca: Si dimettaPerché il versante non è stato messo in sicurezza? Il sindaco replica al ministro (ed ex governatore): Ho una cartella sul mio computer, gli uffici hanno la documentazione. L'opposizione chiede un'i ... today.it Frana a Niscemi, oltre 1.300 sfollati: Musumeci propone un’indagine amministrativaMentre la frana non si è ancora fermata, Musumeci ha annunciato «la sospensione del pagamento delle rate di mutuo». Tajani: «l’Italia chiederà l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà» ... panorama.it Niscemi, la frana non si ferma. Le opposizioni: «Musumeci si dimetta e Meloni riferisca in aula» x.com Dirottare i soldi del ponte dello Stretto per affrontare le conseguenze del ciclone Harry e della Frana di Niscemi «Sono argomenti da caffè», taglia corto a Rtl 102.5, il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci. «Sottrarre soldi a una delle più grandi infrast - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.