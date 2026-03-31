Il governo italiano ha comunicato che gli Stati Uniti non potranno utilizzare la base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. La decisione è stata presa dopo un ordine proveniente dal ministro della Difesa, che ha già avviato i voli dei bombardieri senza l'autorizzazione italiana. La premier riferirà in Parlamento il prossimo 10 aprile sulla vicenda.

Agli Stati Uniti è stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. L'episodio risalirebbe ad alcune sere fa. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni aerei Usa prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medioriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né consultato i vertici militari italiani: il piano, infatti, era stato comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si trattava di voli normali o logistici e quindi non erano compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in volo. Meloni riferirà in Parlamento il 10 aprile

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