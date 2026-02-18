LIVE Novara-Scandicci 3-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Tolok trascina l’Igor ad un successo importante

La partita tra Novara e Scandicci si è conclusa con una vittoria netta per 3-1, grazie alle ottime prestazioni di Tolok. La giocatrice ha segnato punti fondamentali, portando l’Igor a un risultato che rafforza le speranze di qualificazione in Champions League. La squadra di casa ha mostrato maggiore determinazione, sfruttando al meglio le occasioni in campo. La gara si è giocata davanti a un pubblico molto presente, che ha sostenuto energicamente le proprie squadre. Il ritorno si terrà mercoledì 25 febbraio alle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.56 L'incontro di ritorno è in programma per mercoledì 25 febbraio alle 18.00 al Pala BigMat di Firenze. 19.55 L'Igor Gorgonzola Novara vince in quattro set e fa un piccolo passo in avanti verso i quarti di finale della CEV Champions League. Per avanzare al prossimo turno alle piemontesi "basta" vincere due set nella gara di ritorno. In caso di vittoria per 3-0 o 3-1 di Scandicci si andrebbe al golden set. 25-23 Diagonale dalla seconda linea di Tolok. Novara batte Scandicci 3-1! Bernardi a Cambi "fai quello che ti senti". Cambi prende poi le redini del time out e dice alle compagne di farsi trovare tutte pronte.