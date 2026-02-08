LIVE Novara-Milano 3-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Tolok trascina l’Igor al successo

Questa sera si è giocato un match acceso tra Novara e Milano, finito 3-2 a favore delle padrone di casa. Tolok ha trascinato l’Igor verso la vittoria, rispondendo presente nei momenti più difficili. Durante il secondo set, però, Lanier si è infortunata al ginocchio e ha lasciato il campo in barella. La partita è stata intensa e combattuta fino all’ultimo punto, con entrambe le squadre che hanno dato tutto sul parquet.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Ricordiamo che nel corso del secondo set Lanier si è infortunata al ginocchio. L'americana è stata sostituita egregiamente da Pietrini. 18.20 Per la terza volta in stagione l'Igor Gorgonzola Novara ha la meglio della Numia Vero Volley Milano. Le piemontesi hanno la meglio anche davanti al pubblico del Pala Igor in un match spettacolare e combattuto fino all'ultimo punto. 18.19 Non c'è l'infrazione di Tolok!! Novara batte 3-2 Milano ATTENZIONE: Lavarini chiama un video check per una pestata di Tolok sulla linea dei 9 metri, 16-14 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE TOLOOOOOOOOOOOOOOK!!!! Il tie-break termina nello stesso modo in cui è iniziato: con un ace della russa di Novara.

