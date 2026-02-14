A Lione giovane pestato a morte dagli antifà Le Pen | sono terroristi Lo choc arriva in Italia

A Lione, un ragazzo di 23 anni, è stato brutalmente aggredito e ucciso da un gruppo di antifascisti, e Marine Le Pen lo ha definito un terrorista. La notizia ha suscitato scalpore in Italia, dove molti si sono chiesti cosa abbia portato a un episodio così violento. La vittima era uscita di casa per una passeggiata, quando è stato preso di mira da alcuni giovani che si opponevano alle sue idee politiche.

Denunce politiche, sgomento, rabbia. La Francia si sveglia sconvolta dal pestaggio che, nel nome dell'antifascismo militante, ha lasciato sul selciato un giovane di 23 anni, Quentin. Subito in condizioni disperate, ora si trova ricoverato all'ospedale Édouard-Herriot in stato di morte celebrale. Una pagina di barbarie politica che riporta drammaticamente le lancette della storia indietro agli anni di piombo. Segnati dallo slogan uccidere un fascista non è reato. Francia sconvolta per il pestaggio mortale di un giovane di destra. L'unica "colpa" di Quentin è quella di aver difeso alcune ragazze del collettivo femminista Némésis, impegnate in un sit in davanti all'istituto di scienze politiche di Lion dove era in corso un incontro con Rima Hassan, parlamentare France Insoummise, il partito di estrema sinistra guidato da Jean-Luc Mélenchon.