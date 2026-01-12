salvini come moro la minaccia choc degli anarchici al vicepremier

Recentemente, una scritta offensiva è stata lasciata sulla serranda della sede della Lega a Modena, minacciando il vicepremier Salvini con un confronto simbolico con Moro. L’episodio si inserisce nel clima di tensione politica attuale, evidenziando la crescente presenza di azioni di protesta e provocazione che coinvolgono figure pubbliche e partiti politici.

"Salvini come Moro". Una scritta choc contro il vicepremier è apparsa sulla serranda della sede della Lega a Modena. Lo slogan, realizzato con vernice nera, è firmato con la A degli anarchici. A denunciarlo con un post sui social è lo stesso leader della Lega Matteo Salvini, che accompagna la foto con una citazione di Paolo Borsellino: "Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola". E ancora: "Avanti per gli Italiani, a testa alta!", ha aggiunto Salvini. Tanta la solidarietà al ministro dei Trasporti. "La violenza non è mai tollerata", scrive il capodelegazione leghista al Parlamento europeo, Paolo Borchia, "Queste minacce sono compiute da persone violenti ed intolleranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

