Ieri in Campania | spedizione punitica a Montesarchio ascoltato il 17enne

Ieri in Campania si sono verificati due eventi principali. A Montesarchio, una spedizione punitiva ha coinvolto un giovane di 17 anni, che è stato ascoltato in seguito all’accaduto. Nel frattempo, ad Avellino, sono stati assegnati i lavori per il secondo lotto di interventi sul fiume Sabato, riguardanti la sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del tratto urbano di Atripalda.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 30 marzo 2026. Avellino – Sono stati aggiudicati i lavori del secondo lotto per la sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del fiume Sabato, lungo il tratto urbano di Atripalda. È stata pubblicata sull’albo pretorio della Provincia la determina con la proposta di aggiudicazione all’impresa Nuovaedil srl, con sede legale ad Ariano Irpino. (LEGGI QUI) Benevento – Si è svolto l’interrogatorio di Gaetano Cusano, il giovane di Vitulano rimasto gravemente ferito nella brutale aggressione avvenuta nelle prime ore del 5 ottobre 2025. Il diciassettenne è comparso davanti al pubblico ministero Marilia Capitanio, al quale aveva chiesto di essere ascoltato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: spedizione punitica a Montesarchio, ascoltato il 17enne Articoli correlati Spedizione punitiva a Montesarchio, Gaetano ascoltato dal pm: riserbo sull’interrogatorioTempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto l’interrogatorio di Gaetano Cusano, il giovane di Vitulano rimasto gravemente ferito nella brutale... Leggi anche: Spedizione punitiva a Montesarchio: quattro giovani a processo per tentato omicidio