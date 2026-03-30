Spedizione punitiva a Montesarchio Gaetano ascoltato dal pm | riserbo sull’interrogatorio

È stato ascoltato dal pubblico ministero il giovane di Vitulano rimasto gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta nelle prime ore del 5 ottobre 2025 a Montesarchio. L'interrogatorio si è svolto con riserbo, e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sui contenuti dell'audizione. La vicenda riguarda una presunta spedizione punitiva avvenuta nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolto l’interrogatorio di Gaetano Cusano, il giovane di Vitulano rimasto gravemente ferito nella brutale aggressione avvenuta nelle prime ore del 5 ottobre 2025. Il diciassettenne è comparso davanti al pubblico ministero Marilia Capitanio, al quale aveva chiesto di essere ascoltato. Accompagnato dai familiari e assistito dall’avvocato Antonio Leone, il ragazzo ha reso la propria versione dei fatti. Sull’esito dell’audizione vige al momento il massimo riserbo. Il 17enne è stato ascoltato nella doppia veste di parte offesa e di indagato per lesioni, in relazione alla bottigliata che avrebbe colpito un ragazzo, prima della brutale aggressione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spedizione punitiva a Montesarchio, Gaetano ascoltato dal pm: riserbo sull’interrogatorio Articoli correlati Leggi anche: Spedizione punitiva a Montesarchio: quattro giovani a processo per tentato omicidio Montesarchio, spedizione punitiva davanti alla discoteca: 5 giovani in carcereTempo di lettura: 2 minutiOtto ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite nella notte su disposizione della Procura della Repubblica di... Approfondimenti e contenuti su Spedizione punitiva Discussioni sull' argomento Omicidio a Cesa nel 1999, arrestati dopo 27 anni due cugini rintracciati a Diber: i dettagli dell'operazione; Alta Irpinia, arrestati due pregiudicati per droga. Montesarchio, spedizione punitiva fuori dal Xuè: otto arresti per tentato omicidio e lesioni aggravateMontesarchio, otto arresti per la violenta aggressione fuori dal Xuè: giovane ridotto in fin di vita. Ricostruita la spedizione punitiva. msn.com Otto arrestati per tentato omicidio a Montesarchio, terrificante spedizione punitiva contro due giovaniOtto giovani arrestati a Montesarchio per tentato omicidio e lesioni aggravate dopo una violenta aggressione fuori da una discoteca. virgilio.it SULMONA, 26 Marzo -La procura della Repubblica dei minorenni dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sulla mini spedizione punitiva al Luna Park di via XXV Aprile a Sulmona dopo la denuncia presentata nel commissariato di polizia dai genitori delle tre quindic - facebook.com facebook