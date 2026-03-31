Gli Aquilotti hanno ripreso gli allenamenti a Follo dopo un giorno di riposo concesso dall’allenatore Luca D’Angelo. Nel frattempo, alcuni sostenitori hanno deciso di non presentare ricorso contro il divieto di trasferta imposto alla squadra. La preparazione prosegue in vista della prossima partita contro i marmiferi.

Ieri pomeriggio gli Aquilotti hanno ripreso la preparazione a Follo dopo il giorno di riposo loro concesso da mister Luca D’Angelo. Assenti gli infortunati Sarr, Skjellerup, Cassata e i Nazionali Hristov (ieri ha giocato per 79’ nel match Indonesia-Bulgaria 0-1, domani dovrebbe tornare a Follo), Comotto (oggi di scena nel match Turchia-Italia U19, il suo rientro è previsto per giovedì) e Mascardi (domani sarà impegnato nel match Svezia-Italia U21). In casa Carrarese è tornato a disposizione Schiavi dopo i cinque turni passati ai box per infortunio. Salteranno il derby per squalifica Beruatto (Spezia) e Illanes (Carrarese). Domani si riunirà il Gos per le decisioni in materia di pubblica sicurezza, già deliberata la decisione di vietare la trasferta ai tifosi aquilotti residenti in provincia della Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I supporter orientati a non presentare ricorso contro il divieto di trasferta. D’Angelo prepara il match coi marmiferi

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