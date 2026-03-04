Divieto di trasferta ai tifosi | il presidente fa ricorso per tutelare i supporter

Il presidente della squadra ha presentato un ricorso al Tar contro il divieto di trasferta imposto ai tifosi. La decisione riguarda specificamente le restrizioni ai supporter che vogliono seguire la squadra in trasferta. La questione è stata sollevata dopo che le autorità sportive hanno adottato questa misura, limitando la partecipazione dei tifosi alle partite fuori casa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La situazione per i tifosi della Cavese è diventata critica. Dopo un iniziale via libera, il Prefetto della provincia di Crotone ha emesso un divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno per la prossima trasferta di campionato contro il Crotone, in programma allo stadio Ezio Scida. Questo divieto ha colpito duramente i supporter, i quali avevano già pianificato di seguire la loro squadra del cuore. Inizialmente, la tifoseria era ottimista. Le prevendite erano state aperte e molti avevano già acquistato i biglietti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Altri aggiornamenti su Divieto di trasferta ai tifosi il....

