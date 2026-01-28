Da alcuni giorni Montecatini Terme sperimenta la zona rossa, e i residenti e i negozianti si mostrano soddisfatti. La maggior parte di loro dice di essere fiduciosa, ma chiedono più controlli per sentirsi più sicuri. La misura, voluta dal prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba, sembra aver ottenuto un primo riscontro positivo. Ora, si aspettano che le forze dell’ordine intensifichino i controlli per evitare che la situazione possa sfuggire di mano.

Montecatini Terme, 28 gennaio 2026 – L’istituzione della zona rossa è stata accolta favorevolmente, come da previsioni, dai commercianti e dai lavoratori del quadrilatero delimitato dal prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba. In generale, tutti ringraziano il sindaco Claudio Del Rosso, il comitato della sicurezza provinciale e in primis l’autorità prefettizia per aver deliberato una stretta nell’area della stazione Montecatini Centro e zone limitrofe. Ma tra la gente qualche dubbio, in particolare sulla declinazione del provvedimento, resta. “La zona rossa è sicuramente una buona cosa - afferma Alessandra Bartolini che lavora nel negozio di abbigliamento femminile Lola in Piazza - sinceramente però, soprattutto negli ultimi mesi, le pattuglie dei carabinieri e della polizia passavano continuamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zona rossa, primi giorni di prova. Residenti e commercianti fiduciosi: “Ma vogliamo vedere più controlli”

