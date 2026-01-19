Posteggio Dogaia | già 400 firme | Basta promesse adesso i fatti

Sono state raccolte oltre 400 firme per chiedere la realizzazione di un parcheggio presso il carcere della Dogaia. L’iniziativa mira a sollecitare le istituzioni a trasformare le promesse in azioni concrete, garantendo un servizio più efficace e sicuro per il personale e i visitatori. La campagna continua, sottolineando l’importanza di interventi pratici e immediati per rispondere alle esigenze della comunità.

Oltre 400 firme raccolte per sollecitare ancora una volta la realizzazione di un parcheggio al servizio del carcere della Dogaia. "Non è più accettabile che dopo oltre 40 anni dall’apertura della casa circondariale non sia mai stato realizzato un parcheggio pubblico beneficio del personale dipendente, della polizia penitenziaria, comparto ministeri, e di tutti gli utenti che a vario titolo afferiscono al mondo penitenziario, come gli avvocati, personale Asl, insegnanti, volontari e familiari dei detenuti che sono costretti a parcheggiare nel fango quando piove, con inevitabili disagi", evidenzia Giovanni Mosca, portavoce della petizione popolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La petizione contro l’antenna di Santa Sofia ha raggiunto 400 firme, sostenuta dalla Consulta Verde. La richiesta al Comune è di annullare il procedimento in corso, smantellare la stazione radio base di via Unità d’Italia e ripartire con un nuovo piano antenne. La mobilitazione sottolinea l’importanza di un’azione trasparente e condivisa per garantire la tutela del territorio e della comunità locale.

