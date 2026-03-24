Tra pochi giorni, si avvia il primo viaggio umano verso la Luna dopo oltre 50 anni. Quattro astronauti sono pronti a partire per un percorso che supera gli 800.000 chilometri. La missione Artemis II rappresenta la prima fase di un progetto che mira a esplorare nuovamente il satellite naturale della Terra. La partenza segna un passo importante nel settore spaziale.

Per la prima volta in oltre 50 anni, l’umanità sta tornando verso la Luna. Quattro astronauti si preparano a compiere un viaggio di oltre 800.000 chilometri attorno al nostro satellite naturale, spingendosi più lontano dalla Terra di quanto chiunque abbia mai fatto prima. La missione Artemis II della Nasa, il cui lancio è previsto per il 1 aprile 2026, rappresenta un momento storico per l’esplorazione spaziale e un banco di prova fondamentale per il futuro ritorno dell’uomo sulla superficie lunare. Il viaggio durerà circa 10 giorni e offrirà viste spettacolari della Luna, oltre a fornire una nuova comprensione dell’ambiente lunare. Ma si... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Artemis II, destinazione Luna: il viaggio più rischioso dal 1972 parte tra pochi giorni

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Questo è il menù di quello che mangeranno gli astronauti di Artemis II durante il viaggio verso la Luna! Dieci giorni di missione per un viaggio straordinario che riporterà gli umani nello spazio profondo dopo oltre mezzo secolo! - facebook.com facebook

Stiamo per tornare sulla #Luna (forse nel 2028) e la prossima missione #Artemis, il 1 aprile, sarà decisiva. Intanto proviamo a coltivare ceci sulla regolite lunare. Scopriamo dove trovare l’acqua necessaria e di quante piante abbiamo bisogno. Link nel primo c x.com