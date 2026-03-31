Coltelli e Decreto Sicurezza il CAI scrive al governo | Strumenti essenziali in montagna serve una deroga

Il Club Alpino Italiano ha scritto al governo per chiedere una deroga al divieto di possesso di coltelli previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. La richiesta riguarda in modo specifico le attività in montagna, come escursionismo, alpinismo e soccorso in ambiente naturale. La richiesta sottolinea l'importanza degli strumenti in questi contesti per garantire sicurezza e operatività.

Il Club Alpino Italiano ha chiesto una "deroga esplicita per le attività escursionistiche, alpinistiche e di soccorso in ambiente naturale" al divieto di possesso di coltello introdotto dal nuovo Decreto Sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Frosolone, il paese dei coltelli teme il decreto sicurezza: il sindaco scrive al Governo Decreto sicurezza, Sensi (PD): “Dal governo solo propaganda e punizioni: lo stop ai coltelli non ferma la violenza”Dopo il caso di La Spezia, il governo accelera sul pacchetto sicurezza e valuta di rendere subito operative le norme anti-coltelli, spostandole nel... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Decreto sicurezza, emendamenti trasversali sui coltelli; Emendamenti trasversali per escludere i coltelli da caccia dalle restrizioni; Decreto Sicurezza, stretta del governo: più poteri alla polizia e giro di vite su armi e cortei; In Italia con il coltellino svizzero in tasca? Si rischiano fino a 3 anni di prigione. Coltelli e Decreto Sicurezza, il CAI scrive al governo: Strumenti essenziali in montagna, serve una derogaIl Club Alpino Italiano ha chiesto una deroga esplicita per le attività escursionistiche, alpinistiche e di soccorso in ambiente naturale ... fanpage.it Il Decreto Sicurezza funziona. 91 soggetti ritenuti pericolosi fermati prima di una manifestazione non autorizzata. Questa è prevenzione. Questa è sicurezza. Altro che limitare la libertà, come diceva certa sinistra. Serve a garantire che chi manifesta lo faccia in - facebook.com facebook Il Decreto Sicurezza funziona. A Roma 91 persone fermate preventivamente prima che potessero creare disordini. La misura consente, nei cortei, di trattenere i sospetti fino a 12 ore. Più controlli, meno caos e più sicurezza. Avanti così! x.com