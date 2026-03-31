Nella giornata di giovedì, si prospetta una partita importante per il Grosseto, che potrebbe ottenere la promozione in Serie C al Franchi. Nel frattempo, il Seravezza Pozzi deve vincere a Prato per mantenere vive le speranze di accesso ai playoff. La Robur, invece, punta a ottenere punti per consolidare la sua posizione in classifica, mentre i tifosi attendono con entusiasmo gli sviluppi di questa fase decisiva del campionato.

Se da un lato la Robur, oltre che per il blasone della sfida, cerca punti preziosi nella sua rincorsa per il secondo o terzo posto, dall’altro il Grosseto giovedì al Franchi potrebbe festeggiare la promozione e il ritorno in serie C. Per farlo però i maremmani devono sperare che il Seravezza non vinca a Prato. I calcoli infatti sono presto fatti. La formazione di Indiani, che ha la promozione in tasca sostanzialmente da settembre, col pareggio di sabato nel derby contro il Gavorrano e la vittoria del Seravezza in casa contro il Terranuova Traiana è a +12 sui versiliani a cinque giornate dalla fine. Per cui se il Seravezza vincesse al Lungobisenzio anche in caso di tre punti contro il Siena da parte della capolista il divario sarebbe, esclusivamente in linea teorica, colmabile visto che poi mancherebbero quattro giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I pronostici. Maremmani pronti a festeggiare la serie C. Se il Seravezza Pozzi non vince a Prato

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