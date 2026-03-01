FolgGav torna in casa Al Malservisi arriva il Seravezza Pozzi

Il Follonica Gavorrano torna in campo al Malservisi contro il Seravezza Pozzi. Dopo la sconfitta di domenica scorsa, la squadra cerca di reagire e migliorare la propria prestazione. La partita rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa, che affrontano la formazione ospite in un match che si preannuncia intenso. La gara è programmata per questa giornata.

Dopo la batosta di domenica scorsa, il Follonica Gavorrano prova a darsi una scossa contro la ex formazione di mister Brando. Torna a giocare tra le mura amiche la squadra di Brando, che in occasione della ventiseiesima giornata affronterà il Seravezza Pozzi al Malservisi-Matteini alle 14,30. I biancorossoblù sono reduci dalla pesante sconfitta in casa del Ghiviborgo per 6-2, risultato che porta il Follonica Gavorrano con la zona salvezza adesso distante due lunghezze. Avversaria di turno sarà il Seravezza Pozzi, reduce dallo 0-0 casalingo nel big match contro il Tau Altopascio. Per entrambe la classifica parla di 49 punti conquistati, con la seconda posizione dietro solo al Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

