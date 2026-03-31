I populismi in Europa sono alimentati da precarietà economica e lavorativa | a confermarlo una ricerca di Cambridge

Una ricerca condotta a Cambridge evidenzia come la precarietà economica e lavorativa siano fattori che alimentano l’ascesa dei populismi in Europa. Secondo lo studio, i partiti populisti spesso utilizzano il tema dell’immigrazione per canalizzare le frustrazioni di una parte della popolazione, sempre più preoccupata per le condizioni economiche e sociali. La situazione economica e il mercato del lavoro risultano essere elementi chiave in questo fenomeno.

Precarietà economica e lavorativa alimentano i populismi in Europa, che sfruttano l’immigrazione per incanalare le frustrazioni delle persone sempre più influenzate da preoccupazioni economiche e sociali. A rivelarlo è un’analisi condotta dal team di Lorenza Antonucci, sociologa italiana all’Università di Cambridge. Lo studio ha analizzato i dati relativi a oltre 75.000 persone in dieci Paesi ( Italia inclusa ) tra il 2015 e il 2018. Sembrano essere le paure per lo stato economico e sociale ad aver alimentato l’ ondata populista che ha travolto il Vecchio Continente tra 2014 e 2018, con eventi come la Brexit nel Regno Unito o l’ingresso dell’ AfD nel Bundestag. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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