Europa i turisti extraeuropei sono in calo È una questione economica ma c’è dell’altro

Europa, i turisti extraeuropei sono in calo, e questa diminuzione si fa sentire soprattutto nelle città più visitate come Roma, Parigi e Barcellona, dove i flussi si sono ridotti del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La causa principale resta il aumento dei costi di viaggio e soggiorno, ma non sono mancati anche fattori legati alle nuove normative sui visti e alle restrizioni legate alla sicurezza. A differenza di altri anni, molti viaggiatori preferiscono ora destinazioni più vicine o alternative, riducendo così il numero di visitatori provenienti da fuori Europa. Per il 2026, si prevede che questa tendenza si consolid

Il 2026 fa da cornice a un turismo differente, più limitato e volto a seguire criteri specifici. In particolare, il turismo in Europa sta subendo un calo motivato principalmente dall'aspetto economico. Sono state evidenziate, però, altre ragioni che spingono i turisti a valutare la decisione più cautamente. Il problema è il costo privativo, ma non solo. Anche se i turisti extraeuropei identificano nell'Europa una destinazione valida, essendo posizionata al primo posto per sicurezza, stabilità politica e sicurezza personale, molti giovani viaggiatori riscontrano difficoltà per i costi, spesso, privativi.