Pronostico Brentford-Wolverhampton | alimentati i sogni Europa

La partita tra Brentford e Wolverhampton si svolge lunedì alle 21, valida per la trentesima giornata di Premier League e trasmessa in diretta TV. Entrambe le squadre sono state eliminate dalla Fa Cup la settimana scorsa e ora si concentrano sui rispettivi obiettivi di campionato. Le formazioni probabili sono state annunciate, mentre i pronostici sono ancora in discussione in vista del match.

Brentford-Wolverhampton è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Eliminate entrambe la scorsa settimana dalla Fa Cup, entrambe lottano in questo finale di stagione per due obiettivi diversi. Anche se gli ospiti, c’è da dirlo, non hanno nulla da chiedere ormai alla propria stagione. Nonostante i Wolves stiano cercando in tutti i modi di tenere vive le speranze salvezza, non hanno nessuna possibilità di rimanere in Premier League il prossimo anno. Sono tredici i punti di distacco, al momento, dall’obiettivo stagionale. E quando mancano 9 giornate al termine lo sanno tutti che non c’è nessuna possibilità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Brentford-Wolverhampton: alimentati i sogni Europa Articoli correlati Pronostico Brentford-Nottingham Forest: riprende il cammino EuropaBrentford-Nottingham Forest è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili... Brentford-Wolverhampton (lunedì 16 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiNella sua prima stagione da capo allenatore del Brentford, Keith Andrews continua a fare un lavoro eccellente, essendosi meritato a pieno titolo il...