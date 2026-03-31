Dopo il furto di tre dipinti di Renoir, Matisse e Cézanne, avvenuto in pochi minuti, la Fondazione Magnani-Rocca ha mantenuto il riserbo per quasi una settimana. La polizia ha avviato le indagini e sono stati messi in atto controlli di sicurezza aggiuntivi. La giornata in museo si è conclusa con la presenza di pavoni che si aggirano tra le opere e il silenzio che avvolge il luogo.

Sono una presenza abituale in una giornata che sembra come decine di altre quando si entra nella biglietteria di quella che viene chiamata anche, la Villa delle Meraviglie, come collezione privata, una delle più importanti istituzioni artistiche d’Europa. Non è però una giornata come le altre in quest’angolo di campagna emiliana dove le case sono sparse e i campi grandi, dove i confini sono tracciati spesso dagli alberi, alti sulla pianura. Da due giorni, la Fondazione è al centro delle cronache per il clamoroso furto che qui è avvenuto nella notte fra il 22 e il 23 marzo: tre opere d'arte rubate in tre minuti, un tempo brevissimo che porta la mente al furto al Louvre di pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I pavoni, il silenzio e la meraviglia dell'arte: una giornata alla Fondazione Magnani-Rocca dopo il furto di tre capolavori

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