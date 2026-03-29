Rubato un quadro di Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca | il furto nella casa-museo che ospita i giganti dell’arte

Un quadro di Pierre-Auguste Renoir, intitolato Les Poissons e realizzato intorno al 1917, è stato sottratto nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. L’opera faceva parte della collezione della casa-museo, che ospita numerosi capolavori dell’arte internazionale. Il furto è stato commesso senza apparenti segni di effrazione e ancora non si conoscono i responsabili.

Un colpo chirurgico nel cuore della Villa dei Capolavori. Un quadro del maestro impressionista Pierre-Auguste Renoir, intitolato Les Poissons e realizzato intorno al 1917, è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. La notizia, confermata nelle ultime ore, ha scosso il mondo dell’arte: l’opera, un olio su tela del valore di diversi milioni di euro, rappresenta una delle rarissime testimonianze di Renoir presenti in una collezione permanente sul suolo italiano. Il furto. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a introdursi all’interno della villa, che fu la dimora del celebre collezionista Luigi Magnani, eludendo i sistemi di sorveglianza e sottraendo il dipinto dalla sala che lo ospitava. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Renoir rubato dalla fondazione Magnani Rocca: ‘Les Poissons’ vale milioni di euro Rubato il quadro Les poissons di Renoir da Villa Magnani: vale milioni di euroIl quadro Les Poissons del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di... Approfondimenti e contenuti su Fondazione Magnani Rocca Temi più discussi: Quadro di Renoir rubato da Villa Magnani. Il furto dell'opera da milioni di euro; Hormuz, Mariani: Così nel 1987 scortammo le petroliere nel Golfo in guerra; Iran, folla ai funerali di Larijani. Ucciso anche il capo dell’intelligence; Cos’è South Pars, la mega raffineria iraniana che lanciò gli scioperi repressi dai pasdaran. Rubato un quadro di Renoir alla 'Magnani Rocca' nel ParmenseUn quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, 'Les Poissons' è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma). A darne notizia, di cui l ... ansa.it Italia, rubato un quadro di Renoir: Vale milioniUn’opera di grande valore artistico è stata sottratta nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca, uno dei poli culturali più rilevanti ... thesocialpost.it Una banda di ladri ha rubato il quadro “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di un prezioso dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore - facebook.com facebook Furto alla Fondazione Magnani Rocca: rubato il Renoir 'Les Poissons' a Villa Magnani x.com