Il conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran continua a influenzare le dinamiche politiche e militari nella regione. Lo storico Teodori ha commentato come questa guerra, sebbene non sia paragonabile a un Vietnam, stia creando difficoltà significative per gli americani. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni persistenti, con azioni militari e diplomatiche che coinvolgono entrambe le parti.

Roma, 20 marzo 2026 – Un presidente che rappresenta un unicum nella storia e il cui agire non può essere paragonato a quello dei suoi predecessori. Massimo Teodori, storico, giornalista, per anni professore di Storia e Istituzioni degli Stati Uniti all’Università di Perugia, spiega perché non si può accostare la guerra contro l’Iran a quella in Vietnam, che, per quanto disastrosa, era inquadrata nell’orizzonte politico-ideologico della Guerra Fredda. Ma ritiene che questo conflitto rappresenterà per l’America di Trump un duro colpo verso il declino della sua egemonia internazionale. La g uerra sembra essere molto più impegnativa del previsto. Trump starebbe addirittura pensando all’invio dei marines. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Non sarà un Vietnam. Ma la guerra all’Iran inguaia gli Usa”. Lo storico Teodori e gli effetti del conflitto

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