Dal Vietnam all’Afghanistan la guerra in Iran rievoca i traumi degli americani

La guerra in Iran, che si è estesa ad altri Paesi del Medio Oriente a causa delle azioni di Teheran, prosegue suscitando tensioni e difficoltà per l’amministrazione americana. Dal Vietnam all’Afghanistan, il conflitto iraniano richiama i traumi delle guerre passate negli Stati Uniti. La situazione attuale coinvolge direttamente le decisioni di Trump e le ripercussioni nella regione.

Washington, 17 marzo 2026 – La guerra in Iran, presto allargatasi anche ad altri Paesi del Medio Oriente a causa delle ritorsioni di Teheran, continua a creare non pochi problemi a Trump. Dopo il netto rifiuto dei Paesi europei e della Nato di fornire supporto per riaprire lo Stretto di Hormuz, chiuso dagli ayatollah come strumento di pressione contro i nemici, compreso l’Occidente, è di oggi la notizia del passo indietro del capo dell’antiterrorismo Usa, che ha dichiarato pubblicamente di non appoggiare l’intervento e che l’Iran non rappresentava una minaccia reale e imminente. Per capire quale sia il sentiment degli americani, però, i sondaggi vanno presi con cautela. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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