Trieste | Genitori a Sharm el-Sheikh Cinque Figli Minori Lasciati Soli a Casa

A Trieste, cinque minori sono stati lasciati soli a casa dai genitori, che si trovavano a Sharm el-Sheikh. Una insegnante ha segnalato la situazione ai Servizi sociali, che hanno disposto il trasferimento dei bambini e dei ragazzi in una comunità. È stato avviato un procedimento per il ricongiungimento familiare.

Segnalazione di un’insegnante porta all’intervento dei Servizi sociali. Bimbi e ragazzi trasferiti in comunità, avviato percorso per il ricongiungimento familiare. Una coppia di Trieste ha lasciato i cinque figli minori, da bimbi della scuola primaria al più grande delle superiori, da soli a casa per una vacanza a Sharm el-Sheikh sul Mar Rosso. Motivo? Festeggiare il compleanno della madre. La vicenda è emersa grazie a un’insegnante che, sospettando dall’assenza dei genitori e dai racconti dei piccoli, ha segnalato il caso ai Servizi sociali. La famiglia vive in una zona periferica della città. Dopo un sopralluogo del Nucleo polizia giudiziaria della polizia locale, sono scattate le misure di protezione. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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