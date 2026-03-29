Indennità di pronto soccorso Monni | Nessun taglio abbiamo applicato tutte le risorse

Un rappresentante del settore sanitario ha affermato che le risorse destinate all’indennità di pronto soccorso sono state completamente utilizzate, senza riduzioni. Ha inoltre sottolineato che il personale in pronto soccorso svolge un ruolo cruciale all’interno del sistema sanitario e ha richiesto che ogni aspetto legato alla retribuzione sia trasparente e facilmente verificabile.

L’assessora regionale al diritto alla salute e al sociale è intervenuta a seguito delle recenti prese di posizione e alla convocazione di un presidio sul tema “Chi lavora in pronto soccorso tiene in piedi uno dei punti più esposti del sistema sanitario. Per questo, quando si parla di retribuzione, ogni passaggio deve essere chiaro, trasparente e verificabile". Così l’assessora regionale al diritto alla salute e al sociale, Monia Monni interviene a seguito delle recenti prese di posizione e alla convocazione di un presidio sul tema dell'indennità di pronto soccorso. L'assessora ha infatti sottolineato come sia giusto parlare con chiarezza e partire dai fatti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Indennità di pronto soccorso, Monni: "Nessun taglio, abbiamo applicato tutte le risorse" Articoli correlati Indennità di pronto soccorso: Regione pronta a mettere risorse proprie, il Nursind incalzaLa Regione apre alla possibilità di aggiungere risorse proprie per garantire l’indennità di pronto soccorso prevista dal Ccnl, coprendo il divario... Sanità, accordo fra Regione e sindacati sull'indennità di pronto soccorso: più risorse ai sanitariUn nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in... Aggiornamenti e notizie su Indennità di pronto soccorso Monni... Temi più discussi: Approvato il piano di riparto per le indennità a favore del personale che opera nei servizi di Pronto soccorso; Dai nuovi accordi rafforzate le indennità per pronto soccorso e dirigenza medica; Sanità, intesa sulle indennità del personale dei pronto soccorso del Lazio: arrivano 65 milioni; Sanità, si sbloccano le indennità di pronto soccorso in Sicilia. Indennità Pronto Soccorso, Monni: Nessun taglio. Sono risorse nazionali e le abbiamo applicate tutteChi lavora in pronto soccorso – sottolinea – tiene in piedi uno dei punti più esposti del sistema sanitario. Per questo, quando si parla di retribuzione, ogni passaggio deve essere chiaro, trasparent ... controradio.it Dai nuovi accordi rafforzate le indennità per pronto soccorso e dirigenza medicaLa durata triennale dell'accordo con la Regione - sostengono i sindacati - permetterà maggiore stabilità e migliori condizioni di lavoro ... rainews.it L'ANNUNCIO La garante dei detenuti Scalera: "Confermata l'indennità aggiuntiva di 9 euro per i medici penitenziari" I dettagli: https://cityne.ws/kUD6q - facebook.com facebook Sanità, si sbloccano le indennità di pronto soccorso in Sicilia x.com