Lunedì sera a Zurigo migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione di protesta contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il Forum economico mondiale di Davos. La mobilitazione ha visto una partecipazione numerosa, riflettendo le preoccupazioni di vari gruppi riguardo alle politiche e alle decisioni prese a livello internazionale. L'evento si inserisce nel quadro delle manifestazioni di dissenso che si svolgono in contemporanea con il Wef.

Lunedì sera, oltre duemila persone sono scese in piazza a Zurigo per manifestare contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Forum economico mondiale (Wef), che si sta tenendo in questi giorni a Davos, in Svizzera. Ad aprire il Forum sarà il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, in un contesto teso dopo l’annuncio di dazi da parte americana agli otto Paesi europei – Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Olanda, Finlandia e Regno Unito – che si oppongono alle mire di Trump sulla Groenlandia. Il discorso del presidente francese, Emmanuel Macron, oggi a Davos, così come quello della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà seguito con particolare attenzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Proteste a Zurigo contro Trump, in migliaia scendono in piazza

Proteste a Copenaghen, migliaia di persone in piazza contro Trump: “Giù le mani dalla Groenlandia”A Copenaghen, migliaia di persone si sono riunite per manifestare contro le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia.

Trump: dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia. La Ue: risponderemo. A Copenaghen migliaia scendono in piazzaIl presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi a otto Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia, suscitando reazioni e proteste.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Proteste a Zurigo contro Trump e il Wef di Davos: oltre duemila persone in piazza; La protesta di Zurigo contro il WEF è degenerata, scontri tra polizia e manifestanti; Video. Proteste a Zurigo contro Trump e Wef: oltre duemila persone in piazza; Oltre 2'000 persone in protesta contro Trump e il WEF: vetrine spaccate e diversi feriti.

Proteste a Zurigo contro Trump e il Wef di Davos: oltre duemila persone in piazza - Durante il corteo si sono registrate tensioni: i dimostranti hanno lanciato petardi, fumogeni e fuochi d'artificio; la polizia ha risposto con idranti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. msn.com