Migranti | annullato il terzo fermo della nave Geo Barents di Msf

Il tribunale di Salerno ha deciso di annullare il terzo provvedimento di fermo della nave Geo Barents, appartenente a Medici senza frontiere, che aveva operato tra giugno 2021 e novembre 2024. La nave, impegnata in attività di ricerca e soccorso, era stata soggetta a fermo precedentemente. La decisione riguarda esclusivamente questa misura, senza modificare lo stato complessivo dell’attività della nave.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, operativa tra giugno 2021 e novembre 2024. Ne dà notizia l’ufficio stampa dell’organizzazione umanitaria, sottolineando che “la sentenza ha dichiarato illegittimo il provvedimento di fermo e ha confermato che la condotta dell’equipaggio di Msf era del tutto legittima e conforme al diritto internazionale e nazionale”. “Si tratta di un’altra sentenza che ribadisce il dovere di salvare vite in mare e mette in luce l’ostruzionismo sistematico delle autorità italiane nei confronti delle operazioni umanitarie di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale”, ha dichiarato Juan Matías Gil, capomissione di Msf per la ricerca e soccorso in mare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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