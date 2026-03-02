Per due giorni castelli e manieri aprono le porte al pubblico | ecco quali

Per due giorni, il Friuli Venezia Giulia apre i castelli e le dimore storiche al pubblico. Sabato 28 e domenica 29 marzo si svolge l’edizione primaverile di Castelli Aperti Fvg, durante la quale diciannove siti, molti dei quali normalmente chiusi, saranno visitabili. L’evento permette di scoprire edifici storici distribuiti in diverse zone della regione attraverso un percorso diffuso.

Sei dimore storiche aprono al pubblico per Art City: ecco la mappa

Musica, divertimento e laboratori creativi aprono le porte al Carnevale del Foro Annonario

TRA ARTE, LAGUNA E CASTELLI – TOUR DEL NORD EST 30 Aprile – 3 Maggio 2026 Parti con noi per quattro giorni tra eleganza, storia e romanticismo Padova – Prato della Valle, Basilica di Sant'Antonio e palazzi storici dal fascino senza