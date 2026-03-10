River Run Valtellina 2026 | tra pochi giorni aprono le iscrizioni

Il 15 marzo saranno aperte le iscrizioni alla quarta edizione della River Run Valtellina, una gara di corsa in montagna che si svolge nella regione della Valtellina. La manifestazione prevede percorsi di diversa lunghezza e si svolge su sentieri e tracciati naturali. Gli organizzatori hanno annunciato l’apertura delle iscrizioni attraverso il sito ufficiale dell’evento.

Apriranno ufficialmente domenica 15 marzo le iscrizioni alla quarta edizione della “River Run Valtellina” (www.riverrunvaltellina.it), evento podistico che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per il movimento sportivo nazionale e un’importante occasione di solidarietà e promozione per la Valtellina. La manifestazione, che richiama ogni anno centinaia di partecipanti tra atleti, appassionati e famiglie, si distingue per un percorso completamente pianeggiante, unico nel suo genere in valle, per le distanze proposte e per il livello tecnico delle gare. Quest’anno le competizioni si svolgeranno domenica 27 settembre con partenza, come di consueto, dal “Parco Bartesaghi”, polmone verde nel cuore di Sondrio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Trofeo Kima: sabato aprono le iscrizioni per l'edizione 2026 Scuola, quando aprono le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali Spis (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica), Cns...