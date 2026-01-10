La tragedia di Pietro Zantonini, vigilante deceduto a Cortina d’Ampezzo durante i lavori per i Giochi di Milano-Cortina, evidenzia condizioni di lavoro inaccettabili e rischiose. La sicurezza sul lavoro deve essere prioritaria per garantire la tutela di chi opera in contesti complessi e pericolosi, evitando ulteriori tragedie. La questione richiede attenzione e interventi concreti per migliorare le condizioni di chi lavora in settori ad alto rischio.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “La morte sul lavoro di Pietro Zantonini, il vigilante stremato dal freddo a Cortina d'Ampezzo, in un cantiere dei Giochi di Milano, ci addolora. Nell'esprimere il nostro profondo cordoglio alla sua famiglia, riteniamo inaccettabili queste condizioni di lavoro, tanto estreme da mettere a rischio la vita. Visto che nessun altro soggetto evidentemente è stato in grado di monitorare, ci auguriamo che la magistratura faccia chiarezza e stabilisca velocemente le responsabilità. Le Olimpiadi invernali sono un sistema complesso i cui costi esorbitanti sono a carico prevalentemente dello Stato, tra questi non è ammissibile che ci sia anche quello della vita di un lavoratore”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Zanella, 'inaccettabili condizioni lavoro che mettono a rischio la vita'

