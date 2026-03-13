Parcheggio accanto al Centro Oncologico Modenese Condizioni inaccettabili

Le condizioni del parcheggio vicino al Centro Oncologico Modenese, all’interno del Policlinico di Modena, sono state nuovamente sollevate. La situazione è stata segnalata come inaccettabile da chi utilizza l’area, che ha evidenziato problemi di sicurezza e manutenzione. La questione riguarda l’accessibilità e lo stato generale del parcheggio, che si trovano al centro dell’attenzione da parte di pazienti e operatori.

Tornano al centro dell'attenzione le condizioni dell'area di parcheggio situato accanto al Centro Oncologico Modenese, all'interno del perimetro del Policlinico di Modena. Sul tema interviene il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò, che ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere chiarimenti e interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza. "Da tempo cittadini, pazienti e operatori sanitari segnalano le criticità dell'area di parcheggio davanti al Centro Oncologico. Si tratta di uno spazio molto frequentato che dovrebbe garantire sicurezza, accessibilità e decoro, ma che invece continua a presentare problemi evidenti", ha spiegato il consigliere regionale Ferdinando Pulitanò. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

