I dolori di Meloni e del destra-centro

A Firenze, il 31 marzo 2026, si è aperto un nuovo capitolo per la leader del centrodestra, con i problemi che vanno oltre le recenti operazioni di pulizia pasquali. Dopo la sconfitta in un referendum, le difficoltà politiche e le tensioni all’interno del partito continuano a far discutere. La situazione si sta sviluppando in un contesto di sfide e incertezze per il governo di coalizione.