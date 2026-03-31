I dolori di Meloni e del destra-centro
A Firenze, il 31 marzo 2026, si è aperto un nuovo capitolo per la leader del centrodestra, con i problemi che vanno oltre le recenti operazioni di pulizia pasquali. Dopo la sconfitta in un referendum, le difficoltà politiche e le tensioni all’interno del partito continuano a far discutere. La situazione si sta sviluppando in un contesto di sfide e incertezze per il governo di coalizione.
Firenze, 31 marzo 2026 – I problemi di Giorgia Meloni non finiscono con le pulizie pasquali avviate dopo la sconfitta referendaria. Anche perché nel resto della coalizione di destra-centro trionfano le fibrillazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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