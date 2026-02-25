Sanremo 2026 J-Ax critica Meloni e La Russa | Se volete essere la destra almeno fate la destra veramente

Dopo aver debuttato in gara con il brano Italian starter pack al Festival di Sanremo 2026, J-Ax ha attaccato Giorgia Meloni a margine della conferenza stampa del 25 febbraio che ha coinvolto diversi artisti in gara. “Se volete essere la destra, almeno fate la destra veramente. Loro che dicono di essere di destra fanno poco la destra”, le parole dell’artista. Sulla richiesta di Ignazio La Russa di fare un tentativo per convincere Andrea Pucci a partecipare al Festival di Sanremo come co-conduttore, J-Ax è stato ancora più perentorio: “Ho smesso di sentire cosa dice La Russa 15 anni fa”. J-Ax parla di Trump e del governo Chi è Elaina Coker, la moglie americana di J-Ax Cosa ha detto J-Ax su Giorgia Meloni e Ignazio La Russa Il precedente con Giorgia Meloni J-Ax parla di Trump e del governo J-Ax, uno dei cantanti in gara a Sanremo 2026, ha risposto in conferenza stampa ad alcune domande a tema politica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

