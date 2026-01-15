Legnano | Mario Almici è il candidato del centro destra alle prossime elezioni

Legnano si appresta a scegliere il suo nuovo sindaco per le prossime elezioni amministrative. Dopo diverse indiscrezioni, il centrodestra ha ufficializzato Mario Almici come candidato. 55 anni, originario di Milano e residente a Legnano, Almici vanta un background nel settore bancario e una vita familiare stabile. La candidatura segna un passo importante nel percorso politico della coalizione, che si prepara ad affrontare le sfide future della città.

Legnano, 15 gennaio 2026 – Dopo indiscrezioni, nomi accennati ma mai confermati, il centro destra ha infine scelto il candidato per le prossime amministrative nella città del Carroccio: si tratta di Mario Almici, 55enne legnanese, nato a Milano, sposato, una figlia, diplomato all’istituto “Carlo Dell’Acqua”, un lavoro come professionista nel settore bancario. Almici è attualmente assessore al Bilancio del Comune di Parabiago con deleghe al Bilancio, Fiscalità e Affari generali. La scelta . Per annunciare la scelta è stata diffusa una breve nota controfirmata dai vertici di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: ”La coalizione di centrodestra di Legnano è orgogliosa di annunciare la propria scelta unitaria per la candidatura alla carica di Sindaco della città alle prossime elezioni amministrative: Mario Almici è il nome scelto per guidare la città nei prossimi anni, con passione civica, visione politica e profonda appartenenza al territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mario Almici è il candidato del centrodestra per le elezioni di Legnano - Da settimane quello di Almici, gran priore vincente con la Contrada Sant'Erasmo al Palio di Legnano 2014, sembrava ormai il nome più accreditato per guidare il centrodestra nella prossima tornata elet ... legnanonews.com